Adana'daki Çifte Kadın Cinayeti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde öldürülen iki kadının kaldıkları evi zanlılara söylediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Başak Mahallesi'nde üç çocuk annesi Senem B. (31) ile akrabası, bir çocuk annesi Zeliha S'nin (20) arazide öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, kadınların Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerini zanlılara söylediği ileri sürülen ve döner dükkanı işlettiği belirtilen O.C'yi (35) savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.



Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.C, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.



Zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.



Şüphelinin, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen Senem B'nin başka bir erkekle görüşmeye başlaması üzerine "intikam almak" amacıyla kadının yerini ailesine söylediği iddia edildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde 10 Nisan'da Doğan B. (19), cezaevinde bulunan amcası A.B'nin eşi Senem B. ile arkadaşı Zeliha S'yi öldürdüğünü belirterek polise teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında zanlı Doğan B, kardeşi O.B, babası Davut B, dedesi Hikmet B. ile amcaları Yahya B. ve Savaş B. çıkarıldıkmarı mahkemece tutuklanmıştı.



Ön otopsi raporunda, Senem B'nin ateşli silahla, Zeliha S'nin ise beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirlenmişti.