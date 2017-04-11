Adana'daki Çifte Kadın Cinayeti

Adana'da öldürülen 2 kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde boş bir arazide öldürülen 2 çocuk annesi Senem B. (31) ve akrabası 3 çocuk annesi Zeliha S'nin (20) cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.



Ön otopsi raporunda, Senem B'nin ateşli silahla, Zeliha S'nin ise darp sonucu kafatasının kırıldığı ve beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirtildi.



Cenazelerin teslimi sırasında Zeliha S'nin annesi Nurcan S. ve ablası Emine S, gözyaşlarını tutamadı.



Kardeşinin kendisine teslim edilen saatini bileğine takan Emine S, saati öperek gözyaşı döktü.



Emine S, adalet istediğini vurgulayarak, "Kardeşimin başına silahla tekrar tekrar vurmuşlar. Bayıldıktan sonra tekrar vurmaya devam etmişler. İşkenceyle öldürüldü benim kardeşim." dedi.



Anne Nurcan S. ise "Kurban olaydım yavrum. Bu nasıl bir acı ben dayanamam. Allah'ım benim de canımı al." diyerek ağladı.



Zeliha S'nin cenazesi Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Senem B'nin yarın Hatay'da defnedileceği öğrenildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde dün Doğan B. (19), cezaevinde bulunan amcasının eşi Senem B. ile Zeliha S'yi öldürdüğünü belirterek polise teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında zanlının kardeşi O.B, babası A.B, dedesi H.B ile amcaları D.B. ve S.B. gözaltına alınmıştı.