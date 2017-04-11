Adana'daki Çifte Kadın Cinayeti

Adana'da öldürülen 2 kadının olay günü, 2 otomobille gelen şüphelilerce boğazlarına bıçak dayanarak ve darbedilerek evlerinden götürüldükleri ileri sürüldü.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde boş bir arazide işlenen cinayetlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Soruşturmayı yürüten ekipler, 31 yaşındaki Senem B. ve akrabası 20 yaşındaki Zeliha S'nin, Cumhuriyet Mahallesi 731 Sokak'taki evlerinde parmak izi ve delil toplama çalışması yaptı.



Ekipler görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, olayın bir süredir cezaevinde yatan A.B'nin eşi 2 çocuk annesi Senem B. hakkında "Erkeklerle geziyor" şeklinde çıkan dedikodular üzerine aile kararıyla gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi.



Görgü tanığı olayı anlattı



Kadınların kaçırılma anını gördüğünü iddia eden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir mahalle sakini, "Senem ile Zeliha bu evde 5 aydır oturuyordu. Akşam üzeri 2 araçla elinde silahlar olan adamlar geldi. Kadınları evlerinden çıkarttılar. Sokak boyunca saçlarından sürükleyerek götürdüler. Zeliha'nın karnına tekme atıyorlardı. Boğazlarına bıçak dayamışlardı." dedi.



Bu arada, kadınların kaçırılmasında kullanıldığı tespit edilen 01 TP 376 ve 33 RC 803 plakalı otomobillerin Emniyet Müdürlüğündeki incelemeleri ise sürüyor.



Bu arada 3 çocuk annesi 20 yaşındaki Zeliha S'nin yaklaşık bir yıl önce evinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Ailesinin aradığı Zeliha S'nin akrabası Senem B. ile yaşamaya başladığı belirtildi.



Ölüm darba bağlı



Öte yandan olayda hayatını kaybeden Senem B. ve Zeliha S'nin cesetlerinin otopsi işlemleri Adana Adli Tıp Kurumu morgunda sürüyor.



Teşhis sırasında Zeliha S'nin fenalaşan bazı yakınlarına olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.



Bu arada Zeliha S'nin ön otopsisinde, darp sonucu kafatasının kırıldığı ve beyin kanamasına bağlı olarak öldüğünün tespit edildiği bildirildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde dün Doğan B, Zeliha S. ve Senem B'yi öldürdüğünü belirterek polise teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında zanlının kardeşi O.B, babası A.B, dedesi H.B ile amcaları D.B. ve S.B. gözaltına alınmıştı.