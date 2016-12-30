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Adana'da zincirleme trafik kazası

5 yaralı

Kaza yerinden detaylar Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ADANA (AA) – Adana'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde, sürücüleri belirlenemeyen 01 Y 0164, 01 ES 449 ve 01 ADM 88 plakalı otomobiller, zincirleme kaza yaptı.



Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.