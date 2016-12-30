ADANA (AA) – Adana'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde, sürücüleri belirlenemeyen 01 Y 0164, 01 ES 449 ve 01 ADM 88 plakalı otomobiller, zincirleme kaza yaptı.
Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.
Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
ADANA (AA) – Adana'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
ADANA (AA) – Adana'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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