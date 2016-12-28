Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 14 gözaltı



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ADANA'da yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki ele geçirirken, 14 kişiyi gözaltına aldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'nın farklı bölgelerinde üretilen sahte içkileri piyasaya süren şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren takip sonrasında Adana, Ankara ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak 14 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, 1787 şişe bandrolsüz sahte içki, 5 bin 200 rakı şişesi kapağı, 15 bin çeşitli markalara ait içki etiketi, 30 litre doluma hazır viski, 30 litre doluma hazır rakı, 1 alkol metre, bin 500 adet çeşitli markalara ait boş içki şişesi, 1 litre anason hammaddesi ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sahte içki imalatı yapan ve piyasaya süren Adana'da 12, Ankara ve Şanlıurfa'da da 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 14 şüpheli hakkında soruşturma sürdürülürken, yeni yıl öncesinde ele geçirilen sahte içkilerin yaklaşık 1 milyon 723 bin lira mali değeri olduğu belirlendi.



Sahte içki imalathaneleri ile ilgili polisin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.