Adana'da Yılbaşı Öncesi, 300 Polisle Asayiş Uygulaması

Yılbaşı öncesi halkın huzuru ve sağlığı için çalışmalara ara vermeden devam eden Adana polisi, gece saatlerinde bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulunan 40 bar ve gece kulüplerine yönelik 300 polisle eş zamanlı uygulama düzenlendi. Düzenlenen uygulamada bar ve gece kulüplerinin evrakları incelenirken, mekanlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



Düzenlenen uygulama genelinde, 15 işyerine evrak eksikliği nedeniyle para cezası kesildi. - ADANA