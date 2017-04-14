Adana'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan emekli, evinin mutfağında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Hülya Emrecik, bir süre haber alamadığı babası Şeref Öğretmen'in (69) Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.



Babasının mutfakta yerde hareketsiz yattığını gören Emrecik, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, kafasında kanama tespit ettikleri Öğretmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Babasının öldüğünü öğrenen Emrecik "Baba beni niye bıraktın" diyerek gözyaşı döktü.



Ölümü şüpheli bulunan Öğretmen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.