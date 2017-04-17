Adana'da Voleybol Bölge Elemeleri Tamamlandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında 5. Türkiye Voleybol Şampiyonası Bölge Seçmeleri Adana’da tamamlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında 5. Türkiye Voleybol Şampiyonası Bölge Seçmeleri Adana'da tamamlandı.
Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Adana'nın yanı sıra, Mersin, Karaman, Konya, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 8 ilin kız ve erkek takımları katıldı.
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği ve finalleri 2-7 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan turnuva tamamlandı. Turnuva eleme maçları sonucunda erkeklerde, Adana birinci, Kahramanmaraş ikinci oldu. Kızlarda ise Konya birinci, Adana ikinci oldu.
Ayrıca, derece alan takımlara madalya ve kupa ödülleri, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ayten Şahin ve Voleybol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yusuf Cemil Oğuz tarafından verildi. - ADANA