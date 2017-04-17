Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Adana'da narkotik ve bomba arama köpekleriyle yapılan aramalarda Hint keneviri bitkisi, silah, fişek ve tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yüregir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.T. ve S.T. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı.



Narkotik köpeği "Radar" ile bomba arama köpeği "Konfor"un da katıldığı aramada, 10 kök Hint keneviri bitkisi, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında Baretta marka tabanca, 1 adet 9 mm çapında İtaly marka tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 52 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 gram kenevir tohumu, 11 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet sözde bölücü terör örgütünü temsil eden renklerde bez parçası ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ADANA