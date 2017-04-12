Adana'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
Adana'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Adana'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada ekili durumda 10 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği kartuşu, 2 ruhsatsız tabanca, 52 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, çeşitli dönemlere ait 11 sikke ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
Polis, evde bulunan M.A ve A.A'yı gözaltına aldı.