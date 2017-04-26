Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son iki günde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonlarda rulo halinde 384 paket esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ile pompalı tüfek ele geçirildi.



Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu, Narlıca, Şakirpaşa ve Çamlıbel mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Yaklaşık bin 500 polisin katıldığı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Ekipler, çocuk parklarında, evlerde ve iş yerlerindeki aramalarda zanlılara ait olduğu tespit edilen 384 paket esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ile pompalı tüfek ele geçirdi.



Operasyonlar polis helikopterindeki kameralar tarafından kaydedildi.