Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda, M.K. (20) ve Z.B'yi (26) yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.



Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, yarım kilo kokain, 5 kilogram ve 200 paket esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.