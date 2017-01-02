Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros, Hürriyet ve Barış mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.



Operasyonda Mehmet B, Tahsin A, Halit T, Murat Y, Ercan B, Asım A, Yılmaz B, İsa A, Muhammet A. ve Halil A. gözaltına alındı.



Yapılan aramada 250 paket ile poşetlerde 26 kilogram esrar, 190 uyuşturucu hap ile bir tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, İsa A, Muhammet A. ve Halil A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Polis kamerasına yansıyan görüntülerde havaya uyarı ateşi açan ekiplerin kovalamaca sonucu şüphelileri yakalama anı yer alıyor.