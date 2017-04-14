Adana'da Uyuşturucu Operasyonları

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 günde düzenlediği operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41'i tutuklandı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor.



Ekipler, 1 Nisan - 12 Nisan arasında, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 93 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda özellikle metruk binalarda ve çevresinde satış yapan ve halk arasında 'torbacı' diye tabir edilen satıcıları hedef alan polis ekipleri, 165 zanlıyı yakaladı.



Operasyonlar kapsamında zanlılara ait evlerde, arabalarda ve metruk binalarda arama yapan ekipler, 180 kilogram esrar, bin 612 adet hap, 210 gram kokain, 161 kök hint keneviri, 6 tabanca, 11 tüfek ve 11 bin 500 lira para ele geçirdi.



Soruşturmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti yapmak suçundan" adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41'i tutuklandı.



Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 100 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği bildirildi.