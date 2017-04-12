Adana'da Üniversite Yolundaki Trafik Kazası

Adana'da yaklaşık bir ay önce meydana gelen, otomobilin midibüsle çarpışması sonucu yaralanan 3 öğrenciden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında meydana gelen kazada ağır yaralanan Püren Şahin (21), tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Hastanedeki işlemlerinin ardından Püren'in cenazesinin yakınlarına teslim edildiği bildirildi.



Öte yandan aynı kazada yaralananlardan Cansu Şen'in (20) ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği, Elif Farsak'ın (21) ise taburcu edildiği öğrenildi.



Kaza



Çukurova Üniversitesindeki sınavlarına gitmek için yola çıkan öğrenciler Elif Farsak, Cansu Şen ve Püren Şahin'in içinde bulunduğu 01 CSR 23 plakalı otomobil, 10 Mart'ta Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında 01 J 0294 plakalı midibüsle çarpışmıştı.



Kazada otomobildeki üç öğrenci yaralanmış, ambulansla çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.