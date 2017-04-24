Adana'da Trafik Kazası: 13 Öğrenci Yaralı

Adana'da öğretim üyesi kadın sürücünün kullandığı otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 13 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Mine Çürük, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için yerleşke içindeki lojmandan 01 DYT 78 plakalı otomobili ile yola çıktı. Çürük, Mithat Özsan Bulvarı'na çıktığı sırada üniversite yönünden şehir merkezi istikametine giden 01 S 2566 plakalı Mehmet Taştan yönetimindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi refüjdeki ağaçlık alana savruldu. Serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı. Mine Çürük ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar bir taraftan polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir taraftan da öğrencileri kurtarmak için mücadele etti. Öğrenciler olay yerine gelen ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis sürücüsü Mehmet Taştan, kadın sürücünün birden yola çıktığını, ona vurmamak için direksiyonu kırınca ağaçlık alana uçtuğunu söyledi. Bu arada, kazayı duyan öğrenci yakınları olay yerine gelerek çocuklarının sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fatih Keçe /İHA)