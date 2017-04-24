Adana'da Trafik Kazası 1'i Ağır 13 Öğrenci Yaralı

Adana'da öğretim üyesi kadın sürücünün kullandığı otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 13 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Mine Çürük, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için yerleşke içindeki lojmandan 01 DYT 78 plakalı otomobili ile yola çıktı. Çürük Mithat Özsan Bulvarı'na çıktığı sırada üniversitesi yönünden şehir merkezi istikametine giden 01 S 2566 plakalı Mehmet Taştan yönetimindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi refüjdeki ağaçlık alana savruldu. Serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı. Çürük ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar bir taraftan polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir taraftan da öğrencileri kurtarmak için mücadele etti. Öğrenciler olay yerine gelen ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis sürücüsü Mehmet Taştan, kadın sürücünün birden yola çıktığını ona vurmamak için direksiyonu kırınca ağaçlık alana uçtuğunu söyledi. Bu arada kazayı duyan öğrenci yakınları olay yerine gelerek çocuklarının sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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