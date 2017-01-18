Adana'da Trafik Denetimleri

Adana'da, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için geçen Aralık ayında 114 bin 52 aracın kontrol edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin, kent genelindeki denetimlerini sürdürüğü ifade edildi.



Aralık ayında 114 bin 52 aracı kontrol edildiği, çeşitli kusurlarından dolayı bin 751 aracı trafikten men edilip 191 sürücünün de ehliyetine el koyulduğu aktarıldı.



Trafik kazalarıyla ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Alınan tüm etkin önlemlere rağmen, Aralık ayında trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 582 maddi hasarlı, 329 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 913 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 513 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülmektedir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."