Adana'da Torbacılara Şok Baskın

Adana polisi torbacılara yönelik yaptığı şok operasyonda 284 içime hazır esrar, 68 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirdi, 5 torbacıyı yakaladı.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, daha önce sık sık korsan gösteri yapılan mahallelerde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının gösteri yapmasını bitme noktasına getirdi. Ak, terör ile aynı yönde ilerleyen ve birbirinden beslenen uyuşturucu satıcılığını da Adana sokaklarından bitirmeye kararlı. Ak'ın talimatıyla polisler sadece şafak vakti değil gündüz vakti "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarının hiç beklemediği anlarda bile operasyonlar yapıyor. Bugün de sabah saatlerinde 500 polis önce Hürriyet Mahallesi'ne yapılan şok baskında torbacılar suçüstü yakalandı. Polis 3 şahsı gözaltına alırken, satışa hazır 75 paket esrar ele geçirdi. Daha sonra Denizli Mahallesi'ne baskın yapan polis metruk binada 8 kök Hint keneviri ele geçirdi. Son olarak Ova Mahallesi'ne yapılan baskında polis torbacıları uyuşturucu satarken suçüstü yakalarken, bir taraftan da uyuşturucu içenleri yakaladı.



Polisin yaptığı aramada 209 paket satışa hazır esrar, 68 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 2 torbacı, 3 de uyuşturucu içen şahıs gözaltına alındı.



Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. - ADANA