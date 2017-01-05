Adana'da Toplu Açılış Töreni

Adana Büyükşehir Belediyesince yapılan bazı alt ve üst yapılar toplu açılış töreni ile hizmete açıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi yakınında düzenlenen törende, kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ın tarihi önemine dikkati çekerek, hiçbir zaman "yerimiz dar" mazeretine sığınmadıklarını ve hizmetlere devam edeceklerini söyledi.



Sözlü, vatandaşa hizmet etmenin her şeyin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Adanamızı hizmetlerimizle huzur ve barış iklimi haline getirmek istiyoruz. Bu iklim siyasi kaygıların, siyasi çekişmelerin üzerinde olsun." dedi.



Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi, Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi, Arif Nihat Asya Bayrak Parkı, çok katlı asansörlü otopark ve Saimbeyli Mezbahanesi projeleri eş zamanla hizmete açıldı.



Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları ile şair Arif Nihat Asya'nın çocukları Fırat ve Murat Asya da katıldı.