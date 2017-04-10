Adana'da Terör Propagandası Yapanlara Yönelik Operasyon

Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında aranan 6 kişi daha gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında 5 Nisan'da gözaltına alınan 14 şüpheliyle yakalananların sayısı 20'ye yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Kent merkezinde, 5 Mart'ta sosyal medya üzerinden, terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışmalarda 14 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.