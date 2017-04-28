Adana'da Terör Operasyonu

Adana'da terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp olduğu yönünde bildirdiği İsmail A'nın, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu bilgisine ulaştı.



Çalışma başlatan ekipler, Suriye'den kente geldiğini tespit ettiği İsmail A'yı gözaltına alınarak emniyete götürdü.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.