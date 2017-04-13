Adana'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı
Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve korsan gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi yakalandı.
Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ve korsan gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi yakalandı.
Kaynak: Dunya.com
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı
-
Referanduma 3 gün kala çarpıcı anket! Fark açılıyor
-
Protokol krizinin ardından salonu terk etti