Adana'da Tefeci Operasyonu: 12 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Sait G, Ahmet K, Engin U, İbrahim Y, Şükrü K, Nebi B, Kenan D, Ahmet G, Tarık U, Çağlar T, Asap T. ve Onur İ. gözaltına alındı.





Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, post cihazı ile 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.