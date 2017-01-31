Adana'da Tarladaki Kulübede Çıkan Yangın

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki bir tarlanın bekçi kulübesinde yaklaşık 2 ay önce çıkan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği yangında, olay yerinde bulunan kemiklerin incelenmesi sonucu bir kadınının da hayatını kaybettiği tespit edildi.



Yangınla ilgili soruşturma kapsamında lüks lambanın zemine düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sırasında kulübede bulunan, ilk etapta bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenilen kemikler üzerindeki inceleme tamamlandı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'daki incelemelerin ardından kemik parçalarının hakkında kayıp başvurusu bulunan 36 yaşındaki Pınar Balcı'ya ait olduğu belirlendi.



Kemik parçalarının defnedilmek üzere kadının ailesine teslim edildiği öğrenildi.



Kırıklı Mahallesi Tahtalı mevkisinde bulunan lahana tarlasındaki bekçi kulübesinde 3 Aralık 2016'da çıkan yangında tarla sahibi Derviş Yılmaz (62) ve arkadaşı Cafer Tayyar Yalaza (63) hayatını kaybetmiş, iki arkadaşın cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Kulübede bulunan kemiklerin ilk etapta bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenilmişti.