Adana'da tarım ve hayvancılığa 37 milyon 839 bin liralık destek

'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı' kapsamında hibe almaya hak kazanan 80 yatırımcı ile sözleşme imzalandı

Vali Demirtaş: "80 proje ile milli istihdam seferberliğine katkıda bulunacağız"



ADANA - Adana'da 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı' 11. etap proje uygulama döneminde hibe almaya hak kazanan 80 yatırımcı ile sözleşme imzalandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu projeler sayesinde milli istihdam seferberliğine katkıda bulunacağız" dedi.

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün destekleriyle, 2017 yılında hayata geçirilecek 11. etap proje uygulama döneminde ön elemeden geçip Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda kabul edilen ve toplam maliyeti 90 milyon liranın üzerinde olan 80 proje için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Köprüköyü Kampüsünde sözleşme imza töreni yapıldı.

"Projemizi genişleterek devam ediyoruz"

Törende hibe desteği alan kişiler adına konuşan KARPA Süt Ürünleri İşletmesi Müdürü Murat Ulusoy, "Aslında bu projeden vazgeçme aşamasına gelmiştik. Ancak yine bu sene açıklanan teşvik projesi öncesi il müdürümüz bize ziyarette bulundu ve bizi tekrar motive etti. Daha sonra bizde bu sene aynı projeyi hatta daha da genişleterek bu projeyi gerçekleştirmek için tekrar yola koyulduk" dedi.

"80 projenin tamamı kabul edildi"

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise önümüzdeki günlerde 12. etap proje uygulama döneminin imzaya açılacağını belirterek, "Bu sene bakanlığa 80 proje gitti. Hepside kabul edildi. Adana ilinin üretimle ilgili sıkıntısı yok. Türkiye genelinde birçok ürünün yüzde 60'larını üretiyoruz. Temel meselenin tarımsal ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili. Bu konuda da çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz. İnşallah 12'nci etapta bugünlerde imzaya açılacak. Daha değişik projelerinizde varsa bu bölümde onlara da destek vermek için bizler elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Katma değeri yüksek ürün ekilmeli"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 2006-2016 yılları arasında 93 projenin kabul edildiğini sadece bu sene 80 projenin kabul edilmesinin Adana için önemli olduğunu belirtti. Kabul edilen 80 projenin milli istihdam seferberliği adına önem taşıdığını söyleyen Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"Gönderilen projeler ciddi bir aksaklığı yoksa kesinlikle onaylanıyor. Adıyaman'da çalıştığım dönemlerde de karşılaştım. Götürmüş olduğumuz projelerin tamamı kabul edildi. Gecemizi gündüzüme katacağız. Adana gibi bir yerde görev yapıyoruz. Sorumluluklarımız çok. Çukurova, dünyanın 3, Türkiye'nin en büyük ovası. Bu ovada 3.3 milyon dekarlık bir ova. Üretimle ilgili bir problemimiz yok ama ürünün seçimi ile ilgili bir sıkıntımız var. En kolay ürünün seçimini yapıyoruz. Bence bundan sonra katma değeri en yüksek ürünün ekilmesi lazım. Biz, daha fazla kazanmak istiyoruz. Böylelikle milli istihdam seferberliğine daha fazla katkıda bulunacağız."

Konuşmaların ardından 21 bitkisel üretim tesisi, 29 hayvansal üretim tesisi, dona karşı 28 rüzgar pervanesi ile 2 kırsal turizm projesi için 37 milyon 839 bin 115 TL hibe desteği alan 80 yatırımcıya sertifika ve plaketleri Vali Mahmut Demirtaş ile İl Müdürü Muhammet Ali Tekin tarafından verildi.