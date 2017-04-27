Adana'da Tarım Fuarı açıldı



ADANA'da Elka Fuarcılık'ın düzenlediği 3'ncü Tarım Fuarı açıldı.



ÇUKOBİRLİK binasında düzenlenen fuarın açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, ÇUKOBİRLİK Genel Müdürü Seçgin Sakar, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç ve çok sayıda üretici katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bülent Yamaç, düzenledikleri tarım fuarının bölgenin kalkınması için önemli olduğunu belirtti. Teknolojik tarım araçlarıyla üreticiyi buluşturduklarını belirten Yamaç, fuarın 30 Nisan'a kadar açık kalacağını kaydetti. Yapılan açılış konuşmasının ardından fuara katılanlar, açılan stantları gezdi. Daha sonra fuar kapsamında traktör yarışları düzenlendi. 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda kadınlarda yarıştı. Traktörle saman balyası taşıyan kadınlar büyük alkış aldı. Yarışmada traktör süremeyen yarışmacılar ise diskalifiye edildi. Fuarın son gününe kadar sürecek olan traktör yarışmalarında dereceye girenlere tarım makineleri ödül olarak verilecek.