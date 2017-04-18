Adana'da Tabancayla Vurulan Kişi Öldü

Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan Vedat Aydemir (20), çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.



Aydemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Ameliyata alınan Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Aydemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Henüz ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki şüpheli, olayda kullandığını belirttiği otomatik tabancayla Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.



Şüpheli, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.