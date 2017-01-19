Adana'da Şüpheli Poşet Korkuttu

ADANA(AA) - Adana'da bir otobüs durağında unutulan poşetten kırtasiye malzemesi çıktı.



Alınan bilgiye göre, İnönü Parkı önündeki otobüs durağında şüpheli bir poşet görenler durumu polise bildirdi.



Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.



Bomba imha ekibince kontrol edilen poşetten, kırtasiye malzemeleri çıktı.



Yol tedbir amaçlı olarak kısa bir süre trafiğe kapatıldı.