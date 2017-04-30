Adana'da Şüpheli Ölüm

Adana'da evinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç'ı (17) yakınları, evde bıçakla yaralı halde bularak hastaneye götürdü.



Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Arıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Göğüs bölgesinden iki bıçak darbesi aldığı belirlenen Arıç'ın yakınlarının, polise, "kendi kendini bıçakladı" diye ifade verdiği öğrenildi.



Polis ekipleri, olayın cinayet olması ihtimalini değerlendiriyor.