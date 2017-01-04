Adana'da Şüpheli Ölüm

Adana'da kamyon şoförü aracında ölü bulundu.



Vedat Dalokay Hal Kompleksinde park halinde bir kamyonun uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen bir kişi, polise ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis, araçta yaptığı incelemede, şoför mahallinde bir kişinin cesedini buldu. Soruşturmayı sürdüren ekipler bu kişinin araç şoförü Fesih Gezer (44) olduğunu belirledi.



Gezer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Gezer'in cesedinin yanında bir semaver bulunduğu, yüzünde de yanık izleri olduğu tespit edilirken, semaverden çıkan gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.



Öte yandan Van'da manavlık yaptığı belirlenen Gezer'in meyve sebze almak için geldiği Adana'da hale 29 Aralık'ta giriş yaptığı öğrenildi.