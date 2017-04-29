Adana'da Sulama Kanalında Bulunan Ceset

Adana'da, sulama kanalında bulunan erkek cesedinin, ailesinin 25 Nisan'da polise kayıp başvurusu yaptığı Gürkan Tuncer'e ait olduğu tespit edildi.



Köprübaşı Polis Merkezi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde 3 gün önce Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bulunan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Kayıp başvurularını inceleyen ekipler, cesedin 25 Nisan'da kayıp müracaatında bulunulan Gürkan Tuncer'e (32) ait olduğunu belirledi. Ekipler, durumu Tuncer'in yakınlarına bildirdi.



Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından da teşhis edilen Tuncer'in cenazesi, ailesine verildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde 25 Nisan'da sulama kanalında bir kişinin boğulduğu iddiası üzerine çalışma başlatılmıştı. Ceset, 26 Nisan'da yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kayarlı Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulunmuştu.