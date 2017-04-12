Adana'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hacıali Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen Kerem Arslan (7), durumu fark eden vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.



Arslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.