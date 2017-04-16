Adana'da Su Basan Ahırdaki 23 Oğlak Telef Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bir ahırda yaşanan su baskınında 23 oğlak telef oldu.



İlçede etkili olan yağış sırasında Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisinde Ali Uçar'a ait 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırı, yamaçtan akan sel suları doldurdu.



Yaşanan su baskınında 23 küçükbaş hayvan telef oldu, diğer hayvanlar ise kurtarıldı.



Ahıra dolan su, iş makineleriyle tahliye edildi.



Ali Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan sağanak sırasında ahırın içinin aniden suyla dolduğunu, 23 oğlağın telef olduğunu söyledi.



Diğer küçükbaş hayvanları güçlükle kurtardıklarını anlatan Uçar, hayvanları güvenli bir bölgeye topladıklarını kaydetti.