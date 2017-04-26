Adana'da 'Sosyal Güvenlik Hukuku' Çalıştayı

Adana'da, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay daire başkanları ile üniversiteden hukukçu akademisyenlerin katılımıyla 'Sosyal Güvenlik Hukuku' çalıştayı düzenlenecek.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde yapılacak çalıştay, Hilton-Sa Oteli'nde 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Çalıştayın ilk gününde, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir'in oturum başkanlığında 'Hizmet Tespiti ve Aylık Kazancın Belirlenmesi', Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan'ın başkanlığında ise 'İş Kazası Tespiti ve Tazminat/ Rücu' konularında sunum yapılacak. İkinci günde ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Refik Korkusuz başkanlığında 'Primler, Tarım-Bağkur Sigortacılığı, Yersiz Ödemelerin Geri Alınması ve İtibari Hizmet', Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı başkanlığında da 'Ölüm ve Yaşlılık Aylıkları, Yurtdışı Boşanmalar, Boşanmadan Sonra Fiilen Birlikte Yaşama' konularında katılımcılar bilgilendirilecek.



3 gün sürecek çalıştay, genel değerlendirmeler yapılarak son bulacak. - ADANA