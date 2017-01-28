Adana'da Solüsyonla Para Temizleme Dolandırıcılığı

Adana'da Angola uyruklu 2 şahıs, solüsyonla para temizleme dolandırıcılığı yapmak isterken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sami Sertkaya (52) isimli vatandaş ile iletişime geçen Angolalı Roberto Gomes (56) ve Pedro Manuel Joaquim (53) kendi ülkelerinden döviz çıkarmanın yasak olduğunu ve özel bir boyayla 10 milyon Amerikan Dolarını siyaha boyayıp kağıt haline dönüştürerek İstanbul'a getirdiklerini, şimdi de bunları özel bir karışımla silip tekrar dolar yapacaklarını söyleyip görüşmek istediklerini belirtti. Ellerinde bulunan dövizi yarı fiyatına satmak istediklerini de söyleyen 2 dolandırıcıdan şüphelenen Sertkaya durumu polise bildirdi.



Polis müşteri kılığına girdi



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Sahte dolarları almak için pazarlık yapan polis, buluşmak için adres alınca harekete geçti. Sivil polis, 2 dolandırıcıyı yanlarında getirdikleri bir miktar kara parayı kimyasal kullanarak normal paraya çevirince gözaltına aldı.



Emniyete getirilerek sorgulanan şüphelilerin üzerinden toz ve sıvı maddeler, para ebatlarında tamamen siyah renkli 9 deste kağıt çıktı. Suçlarını itiraf eden zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA