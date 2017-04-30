Adana'da Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek kaçtı.
Açılan ateş sonucu yaralanan 2'si kadın 7 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.