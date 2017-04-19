Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Özgür Mahallesi 2454 sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan 6 kişi, vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Diğer 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olayla karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.