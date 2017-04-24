Adana'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)



ÖLÜ SAYISI 2 OLDU



Adana'da motosiklet parkı yüzünden çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve 112 Acil servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Behzat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.