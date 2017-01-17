Adana'da Sgk Hizmet Binaları Açıldı

Adana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü hizmet binası ile Yüreğir ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada telekonferans yöntemi ile yapımı tamamlanan illere bağlanarak açılışları yaptı.



Adana'da da yapımı tamamlanan ve hizmete açılan SGK İl Müdürlüğü binası ve Yüreğir ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi'nin ortak açılışı da SGK hizmet binası önünde gerçekleştirildi.



Törene telekonferans ile bağlanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler aktarırken, "Sayın Cumhurbaşkanım zatıalinize, şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bugün Adana'da 2 hizmet binasını kısmet olursa hizmete açacağız. 361 kamu görevlisi ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adana'ya sağlamış olduğunuz bu hizmetlerden dolayı sizlere şükranlarımızı arz ediyorum ve saygılar sunuyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vali Mahmut Demirtaş'a, "Bizler de Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Makas sizde, kurdele önünüzde hayırlı olsun" diye konuştu.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, SGK İl Müdürü Bilal Canpolat ve diğer yetkililer tarafından kesildi. - ADANA