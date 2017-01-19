Adana'da Seyir Halindeki Çöp Kamyonu Yandı

Adana'da Seyhan Belediyesine ait bir çöp kamyonun, konteynır kısmı yandı.



Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki çöp kamyonun konteynır kısmının içinde bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yangını fark eden çöp kamyonu şoförü Mustafa Avşar aracı durdurup hemen çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak, çöp kamyonunun tamamen yanmasını önledi.



Öte yandan, çöp kamyonu şoförü Mustafa Avşar yangının soba közünden çıktığını belirterek, "Bir çöp kutusunun içine soba közü koymuşlar, bizde onu araca yükledik farkına varmadık. Yolda ilerlerken bir anda kabinin içi duman dolmaya başladı aracı hemen durdurdum. Eğer fark etmeseydim araç tamamen yanardı" dedi.



Olayı gören çevredeki otopark çalışan Seyyit Zünber ise, "İleriden dumanlar çıkarak geldiğini gördüm, yangın tüpünü alarak kendi çabalarımla yangını söndürmeye çalıştım" ifadelerini kullandı. - ADANA