27 Yaşındaki Genç, 42 Yaşındaki Sevgilisine ve Kızına Kurşun Yağdırdı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 42 yaşındaki Fatma T., bir süre önce eşinden ayrıldı. 2 ay önce Fatma T., 27 yaşındaki Emre A. ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Bugün de kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Fatma T.'ye barışmak istediğini söyleyen Emre A., reddedilince çılgına dönüp belindeki silahını çıkartıp sıkmaya başladı. ANNE-KIZI VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi suratını sıyırdı. Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

3'Ü DE YARALI

Apartman sakinleri sesi duyunca hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, kız ve Emre A.'yı hastaneye kaldırdı. Emre A. ile Fatma T.'nin durumunun ağır olduğu, Gizem T.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplayarak, soruşturma başlattı.