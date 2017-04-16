Adana'da Seçmen Sandık Başına Gitti

Adana'da seçmen sandık başına gitti(Tür: Yurt)

Adana'da Seçmen Sandık Başına Gitti

Adana'da seçmen sandık başına gitti

(Tür: Yurt)

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Adana, Sandık, Seçmen