Adana'da Seçmen Sandık Başına Gitti-2

Adana'da seçmen sandık başına gitti-2(Tür: Yurt)

Adana'da seçmen sandık başına gitti-2

(Tür: Yurt)

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Adana, Sandık, Seçmen