Adana'da Rahatsızlanan Kadın Öldü

Adana'da henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan kadın öldü.





Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Pınar Denizhan (28) merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesindeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizhan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan müdahaleye rağmen Denizhan hayatını kaybetti.





Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.