Adana'da pompalı tüfekle market soygunu



ADANA'da yüzleri maskeli 3 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip kasayı alarak kaçtı.



Olay, akşam saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip içi para dolu kasayı aldı. Soyguncuilar daha sonra plakası belirlenemeyen bir otomobille kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine bavurdu. Polis, kimliklerini henüz saptayamadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.