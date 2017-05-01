Adana'da Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

ADANA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, kahvehaneye pompalı tüfek ateş açan saldırgan, cadde üzerinde yürüyen 7 kişiyi yaraladı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Merkez Yüreğir ilçesinin Yamaçlı mahallesi Süleyman Vahit caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne gelen silahlı saldırgan, pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtı. Bir anda cadde savaş alanına döndü. Vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken saldırganın silahından çıkan saçmalar 3 işyerine ve park halindeki 67 JA 912 plakalı otomobile isatebet etti. Olay sırasında işyerlerinin önünden geçen Lütfü Gözmen ağır, Selman Uğur, Necdet Aykan, Hasret Ördek, Süleyman Ördek, Çiğden Açar ve Uğur Koca ise hafif şekilde yaralandı.