Adana'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
Adana'da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandıADANA'da polis teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Adana'da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
ADANA'da polis teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Atatürk Parkı'ndaki tören alanına, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Okulu Müdürü Oktay Karagöz, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, polis aileleri ve Şehitleri Yardımlaşma ve Kaynaşma Derneği yöneticileri ile emniyet mensupları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrasında ise Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, tebrikleri kabul etti. Çelenk bırakılması sonrasında polisler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
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