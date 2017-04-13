Adana'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı



ADANA - Adana'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Firari 13 şahıs ise aranıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. TEM Ekipleri ve Özel harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 26 adrese baskın yapıldı. Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Ova, Uçak, Küçük Dikili ve Barbaros mahallerine, önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket polisleri girip geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere girilerek, evlerin damlarına kadar arandı.

'13 gözaltı'

Düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütüne övücü paylaşım yaptığı ve korsan gösteri olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonda firarı konumda olan 13 şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.